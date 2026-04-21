Mit einer gemeinsamen Erklärung setzen das Saarland und Utah auf mehr Austausch in Handel und Innovation. Welche Branchen besonders im Fokus stehen.

Saarbrücken/ Berlin (dpa/lrs) - Das Saarland und der US-Bundesstaat Utah wollen wirtschaftlich enger zusammenarbeiten. Der Austausch bei Handel, Investitionen und Innovationen solle intensiviert werden, teilten beide Seiten nach der Unterzeichnung einer Absichtserklärung in Berlin mit.

Konkret sollen demnach gemeinsam Zukunftsbranchen wie Life Sciences, Luftfahrt und Künstliche Intelligenz vorangetrieben sowie Unternehmen in diesen Branchen vernetzt werden. Ein Austausch zwischen Hochschulen, Forschung und Unternehmen werde unterstützt. Zudem solle es eine gemeinsame Investitionsförderung geben.

«Die Partnerschaft zwischen Utah und dem Saarland zeigt, was möglich ist, wenn Regionen mit einer gemeinsamen Vision für Wachstum und Innovation zusammenkommen», sagte der Gouverneur von Utah, Spencer J. Cox, laut Mitteilung. Unter anderem würden die Volkswirtschaften gestärkt.

Der saarländische Wirtschaftsminister Jürgen Barke (SPD) sagte, man baue die transatlantische Zusammenarbeit zwischen dem Saarland und Utah gezielt zu einer strategischen Allianz mit Fokus auf Zukunftsbranchen aus. «Damit schaffen wir neue Wachstumschancen auf beiden Seiten des Atlantiks.»