Fachkräftemangel gibt es auch in den Schulen. Das Saarland macht Quereinsteigern in den Lehrerberuf neue Angebote.

Saarbrücken (dpa/lrs) - Das Saarland will den Quereinstieg für neue Lehrerinnen und Lehrer an den Schulen erleichtern. Das System werde für Quereinsteiger geöffnet, «die mit ihren unterschiedlichen Qualifikationen und Erfahrungen eine Bereicherung für unsere Schulen darstellen werden», sagte Bildungsministerin Christine Streichert-Clivot (SPD) unmittelbar vor der einstimmigen Verabschiedung einer entsprechenden Gesetzesänderung im Plenum des Landtags.

Unter anderem wird an der Universität des Saarlandes in diesem Wintersemester ein Q-Master (Quereinsteiger-Master) eingeführt, mit dem sich auch Fachhochschul-Absolventen für das Lehramt beispielsweise in Physik und Informatik qualifizieren können. Das Gesetz sieht zudem mehr Flexibilität bei der Anerkennung von Abschlüssen aus anderen Bundesländern oder aus dem Ausland vor. Auch der Weg in den Beruf der Lehrerin oder des Lehrers an Sonderschulen wird erleichtert.

Streichert-Clivot sagte, diese neuen Möglichkeiten seien kein Ersatz für die klassischen Lehramtsstudiengänge, sondern eine Ergänzung: «Wir schaffen zusätzliche Möglichkeiten für Menschen, die bereits über Berufserfahrung verfügen und diese in unseren Schulen einbringen können.» Es handele sich um einen wichtigen Schritt, um der aktuellen Mangelsituationen in vielen Fächern entgegenzuwirken.