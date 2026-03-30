Im März scheint die Sonne im Saarland 190 Stunden – deutlich mehr als üblich. Auch die Temperaturen liegen über dem langjährigen Mittel.

Offenbach/ Saarbrücken (dpa/lrs) - Sehr sonnig, sehr mild und sehr trocken: So lautet das Fazit der Meteorologen über den März im Saarland. Es sei eine durchschnittliche Temperatur von 7,2 Grad gemessen worden, teilte der Deutsche Wetterdienst in Offenbach mit. Dieser Wert liegt um 2,6 Grad über dem langjährigen Mittelwert der Referenzperiode 1961 bis 1990 (4,6 Grad).

Nicht nur die Temperaturen, auch die Dauer des Sonnenscheins übertraf den Mittelwert deutlich. 190 Stunden lang schien die Sonne, fast die Hälfte davon bereits in der ersten Dekade. Üblich ist im gesamten März eine Sonnenscheindauer von 114 Stunden.

Weit weg vom Soll war auch die Niederschlagsmenge. Zwar fiel deutschlandweit nur noch in einem weiteren Bundesland mehr Regen und Schnee als im Saarland - aber die gemessenen 50 Liter pro Quadratmeter waren deutlich weniger als das langjährige Mittel von 79 Litern pro Quadratmeter.