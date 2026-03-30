Ein Lottospieler aus dem Saarland hat rund 1,1 Millionen Euro gewonnen. Wie ihm ein Online-Tipp sogar gleich zwei Gewinne bei der Ziehung am Samstag einbrachte.

Saarbrücken (dpa/lrs) - Mehr als eine Million Euro hat ein Saarländer oder eine Saarländerin im Lotto gewonnen. Mit einem Online-Tipp habe der oder die Spielerin bei der Ziehung am Samstag gleich zweimal abgeräumt, teilte Saartoto mit. Für sechs Richtige bei der Kategorie 6aus49 betrage die Gewinnsumme rund 1,1 Millionen Euro. Dazu seien noch mal drei Richtige getippt worden, was eine zusätzliche Gewinnsumme von 11,80 Euro bedeute.

Da der Tipp online abgegeben worden sei, müsse der Glückspilz nichts weiter tun, hieß es. Er werde automatisch über den Gewinn benachrichtigt.