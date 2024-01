Der 1. FC Saarbrücken muss für zwei Drittliga-Spiele auf Abwehrspieler Calogero Rizzuto verzichten. Diese Sperre gab der Deutsche Fußball-Bund am Dienstag nach einem Urteil des DFB-Gerichts bekannt. Rizzuto war am vergangenen Wochenende in der Partie gegen den FC Ingolstadt (0:2) von Schiedsrichter Daniel Bartnitzki des Feldes verwiesen worden.

Saarbrücken/Frankfurt/Main (dpa/lrs) - Seiner Tätlichkeit in einem leichteren Fall sei zuvor eine an ihm begangene sportwidrige Handlung vorausgegangen. Der 32-Jährige ist aber für das DFB-Pokal-Viertelfinale der Saarbrücker am 7. Februar gegen Borussia Mönchengladbach nicht gesperrt.

