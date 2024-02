Saarbrücken (dpa/lrs) - Der 1. FC Saarbrücken will drei Tage nach dem Sieg im Südwest-Derby beim SV Waldhof Mannheim im Nachholspiel bei Viktoria Köln am Mittwoch (19.00 Uhr/Magenta Sport) den nächsten Dreier landen. «Die Qualität dazu haben wir», sagte Coach Rüdiger Ziehl am Dienstag. Dabei kann er wieder auf Calogero Rizzuto setzen, der nach seiner Sperre zurückkehrt. Auch Julius Biada ist wieder eine Option. Ein Fragezeichen steht noch hinter dem Einsatz des erkrankten Simon Stehle.

Kader

Spieltag und Tabelle

Vereinsmitteilung