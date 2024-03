Ein unbespielbarer Platz verhinderte im Februar das Duell. Nun will Saarbrücken seinen Pokal-Trend fortsetzen und den nächsten Favoriten schocken.

Saarbrücken (dpa) - Außenseiter 1. FC Saarbrücken will im zweiten Anlauf den nächsten Favoriten aus dem DFB-Pokal kegeln. Vor der Viertelfinalpartie des Fußball-Drittligisten am Dienstag (20.30 Uhr/ZDF und Sky) gegen Borussia Mönchengladbach lautet aber die wichtigste Frage: Ist der Rasen im Ludwigspark dieses Mal bespielbar? Im Februar war die Begegnung quasi ins Wasser gefallen. Während es für die Saarländer um viel Prestige und einen weiteren Geldregen geht, will sich Gladbach anders als die vorherigen Gegner des Außenseiters nicht blamieren. Ein Sieg ist daher für den Bundesligisten Pflicht. Saarbrücken hatte zuvor den FC Bayern München und Eintracht Frankfurt aus dem Wettbewerb geworfen.

