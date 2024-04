Der 1. FC Saarbrücken hat im Aufstiegskampf der 3. Fußball-Liga einen späten Dämpfer hinnehmen müssen. Die Saarländer spielten am Samstag beim TSV 1860 München nach Führung 1:1 (1:0) und verpassten somit den Sprung auf Rang drei.

Saarbrücken (dpa/lrs) - Kai Brünker brachte das Team von Trainer Rüdiger Ziehl früh (10. Minute) in Führung, doch für den nächsten Coup im Aufstiegskampf reichte es nicht. Tim Kloss (85.) glich für die Gastgeber aus der bayerischen Landeshauptstadt noch aus.

Mit einem Sieg wäre Saarbrücken (53) an Dynamo Dresden und Preußen Münster (jeweils 55) vorbeigezogen. So bleibt der Pokal-Halbfinalist vorerst in der Verfolgerrolle.

