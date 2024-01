Der 1. FC Saarbrücken hat mit dem 0:0 beim SC Verl den ersten Punkt im neuen Jahr geholt, aber Julius Biada durch einen Platzverweis verloren.

Verl (dpa/lrs) - Der 1. FC Saarbrücken musste sich im Auswärtsspiel der 3. Fußball-Ligaspiel beim SC Verl mit einem torlosen Unentschieden zufriedengeben. Allerdings waren die Saarländer am Dienstag von der 65. Minute an nur mit zehn Spielern auf dem Platz. Nach einem groben Foulspiel erhielt Julius Biada die Rote Karte. In Unterzahl konnte Saarbrücken den ersten Punktgewinn im neuen Jahr über die Zeit bringen. Die Partie der Saarländer bei Viktoria Köln am vergangenen Samstag war wegen widriger Witterungsbedingungen abgesagt worden.

Viel zu bieten hatten beide Mannschaften zunächst in einer ereignislosen ersten Halbzeit mit nur wenigen Chancen nicht. Erst in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit rafften die Gäste sich auf und tauchten zweimal gefährlich vor dem gegnerischen Gehäuse auf. Einen abgefälschten Schuss von Luca Kerber konnte Verls Torwart Luca Unbehaun mit einer starken Parade aus dem rechten Winkel holen. Sekunden später war es wieder der Schlussmann der Platzherren, der den Schuss von Kasim Rabihic aus spitzen Winkel abwehrte.

Auch im zweiten Durchgang waren die Gäste näher an einem Treffer dran. Nach einer Flanke war es aber wieder Unbehaun, der einen wuchtigen Kopfball von Biada parierte. Glück hatten die Saarbrücker in der Endphase, als Verls Hendik Mitttelstädt völlig frei stehend an SCS-Torwart Tim Schreiber scheiterte.

