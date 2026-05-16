Viermal nacheinander hieß das Champions-League-Endspiel im Tischtennis zuletzt Düsseldorf gegen Saarbrücken. Diesmal haben die Saarländer einen anderen Gegner.

Saarbrücken (dpa) - Titelverteidiger 1. FC Saarbrücken und der französische Club Team Alliance Nimes Montpellier haben das Endspiel der Tischtennis-Champions-League erreicht. Beim Finalturnier in der Saarbrücker Saarlandhalle siegten die Gastgeber im Halbfinale mit 3:0 gegen Bogoria Grodzisk aus Polen. Die Franzosen mit ihren beiden Brüdern Alexis und Felix Lebrun schlugen den deutschen Rekordmeister Borussia Düsseldorf mit 3:1.

Das Finale beginnt am Sonntag um 14.00 Uhr. Es wird das letzte Mal sein, dass der chinesische Olympiasieger Fan Zhendong für die Saarbrücker spielt. Nach dieser Saison wechselt der Superstar der Tischtennis-Bundesliga zum Rivalen Düsseldorf.

Saarbrücken und die Borussia standen sich seit 2021 bereits viermal im Champions-League-Finale gegenüber. Der FCS siegte zuletzt dreimal nacheinander. 2022 wurde der Wettbewerb wegen des Ukraine-Kriegs und des Ausschlusses von zwei russischen Teams vorzeitig beendet.