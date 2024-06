Der 1. FC Saarbrücken treibt seine Kaderplanung weiter voran. Jetzt wechselt ein Mittelfeldmann mit Bundesligaerfahrung zum FCS. Unterdessen verlängert der Club den Vertrag mit einem Stürmer nicht.

Saarbrücken (dpa/lrs) - Fußball-Drittligist 1. FC Saarbrücken hat den bundesligaerfahrenen Mittelfeldspieler Sebastian Vasiliadis unter Vertrag genommen. Der 26-Jährige wechselt vom Zweitliga-Absteiger Hansa Rostock an die Saar, wie der FCS am Dienstag mitteilte. Zur Vertragsdauer und den Ablösemodalitäten machte der Club keine Angaben.

Vasiliadis absolvierte in seiner Karriere bislang 51 Partien in der Bundesliga und 96 Spiele im Unterhaus. «Mit Sebastian bekommen wir einen variablen, technisch versierten Akteur für die Zentrale», sagte Saarbrückens Sportdirektor Jürgen Luginger. Vasiliadis habe auch Anfragen aus der 2. Bundesliga erhalten, so Luginger weiter. «Insofern sind wir sehr froh, dass wir ihn von unserem Konzept überzeugen konnten.»

Vertrag mit verletzten Stürmer Jacob nicht verlängert

Derweil verlängert der FCS den zum Monatsende auslaufenden Vertrag mit Angreifer Sebastian Jacob vorerst nicht. «Es ist eine Entscheidung, die uns sehr schwergefallen ist. Sebastian war über Jahre ein Gesicht unseres Teams. Aber es ist aus heutiger Sicht nicht vorhersehbar, ob und wann er noch einmal den Anforderungen des Profifußballs gewachsen sein wird», erklärte Luginger.

Jacob hatte sich im Herbst 2022 sowie im Sommer 2023 jeweils am Kreuzband verletzt und befindet sich derzeit in der Aufbauphase. Man habe ihm angeboten, weiterhin ganz normal am Trainingsbetrieb teilzunehmen, sagte Luginger. «So haben auch wir die Möglichkeit, seine weitere Entwicklung zu beobachten. Für ihn ist es zunächst wichtig, wieder völlig gesund zu werden. Sollte das der Fall sein, werden wir darüber sprechen, ob er sich noch einmal anders orientieren möchte oder ob wir ihn wieder in den Kader integrieren.»

