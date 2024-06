Der 1. FC Saarbrücken meldet einen Neuzugang - aber auch einen Ausfall.

Saarbrücken (dpa/lrs) - Der 1. FC Saarbrücken hat sich für die kommende Saison in der 3. Fußball-Liga mit Lasse Wilhelm verstärkt. Der Innenverteidiger wechselt vom Regionalliga-Team des FSV Mainz 05 zu den Saarländern. Über die Vertragslaufzeit für den 21-Jährigen machte der Verein am Donnerstag keine Angaben.

Verzichten muss der Pokal-Halbfinalist in den kommenden Wochen auf Tim Civeja. Der 22 Jahre alte Mittelfeldspieler musste sich einer Operation an der Leiste unterziehen und fehlt daher zum Start in die Saisonvorbereitung.

