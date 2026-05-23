Der Fußball-Drittligist FC Saarbrücken holt sich den 13. Titel im Saarland. Außenseiter Homburg hält lange mit.

Saarbrücken (dpa/lrs) - Der 1. FC Saarbrücken ist seiner Favoritenrolle gerecht geworden und hat den Saarland-Pokal gewonnen. Der Fußball-Drittligist siegte gegen den Titelverteidiger FC Homburg mit 4:2 (0:1) und qualifizierte sich damit für die erste Runde des DFB-Pokals.

Die Tore vor rund 10.000 Zuschauern im Ludwigspark erzielten Florian Pick (53. Minute), Amine Naifi (56.), Kai Brünker (69.) und Dominic Baumann (78.), nachdem Kaan Inanoglu (2./90.+6.) Homburg zeitig in Führung gebracht hatte und auch noch spät traf.

Führungstreffer überrascht Saarbrücken

Regionalligist Homburg begann zielstrebig. Der frühe Führungstreffer für den Underdog überraschte die Gastgeber, der Favorit wirkte geschockt und fand zunächst nicht ins Spiel.

Der Regionalligist spielte hingegen munter weiter und voller Selbstvertrauen. Erst nach etwa 20 Minuten erholte sich Saarbrücken und übernahm die Regie. Zum Ende der ersten Halbzeit verflachte die Partie aber wieder. Chancen waren Mangelware. Die Fans äußerten mit einem Pfeifkonzert ihren Unmut.

Das änderte sich nach Wiederanpfiff. Mit einer gehörigen Portion Wut kam Saarbrücken, das Maurice Multhaup mit einer Schulterverletzung noch kurz vor der Pause durch Naifi ersetzen musste, aus der Kabine. Die Hausherren spielten nun mit mehr Schwung und Einsatz und drehten die Partie innerhalb von nur drei Minuten. Torjäger und Pokalheld Brünker sowie Baumann legten später nach. Für den FCS war es der insgesamt 13. Landespokal-Triumph.