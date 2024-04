Fußball-Drittligist 1. FC Saarbrücken hat sich mit einem weiteren Sieg wieder ein Stück näher an die Aufstiegsplätze herangeschoben. Das Team von Trainer Rüdiger Ziehl gewann die Nachholpartie des 25. Spieltages gegen die SpVgg Unterhaching am Mittwoch mit 2:1 (1:1). Mathias Fetsch hatte die Gäste in der 25. Minute in Führung gebracht, Tim Civeja (33.) und Luca Kerber (49.) drehten das Spiel mit ihren Toren noch zugunsten der Saarländer.

Saarbrücken (dpa/lrs) - In der Tabelle liegt Saarbrücken, das vor gut einer Woche im DFB-Pokal-Halbfinale am 1. FC Kaiserslautern gescheitert war, nun sechs Punkte hinter dem Relegationsrang drei. Der FCS hat aber noch ein Spiel mehr zu bestreiten als das Top-Trio.

