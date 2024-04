Durch die siebte Niederlage im Jahr 2024 steht Trainer Markus Anfang in Dresden immer mehr in der Kritik. Die Gäste aus dem Saarland rehabilitieren sich nach dem geplatzten Final-Traum.

Dresden (dpa) - Im Aufstiegskampf der 3. Fußball-Liga hat der 1. FC Saarbrücken überraschend Dynamo Dresden ausgebremst. Am Sonntag unterlagen die Sachsen den Saarländern mit 1:3 (0:1). Tim Civeja (30. Minute) brachte die Gäste in Führung, Simon Stehle (51./60.) sorgte im zweiten Durchgang per Doppelschlag für die Vorentscheidung.

Dem eingewechselten Manuel Schäffler (68.) gelang vor 30 840 Zuschauern im Dresdner Rudolf-Harbig-Stadion lediglich der Anschlusstreffer. Den Gästen gelang somit erfolgreich die Wiedergutmachung nach dem Pokal-Aus gegen den 1. FC Kaiserslautern in dieser Woche.

Drei Tage nachdem Stefan Kutschke in einem anonymen Schreiben massiv bedroht wurde, richteten sich zu Beginn alle Blicke auf Dynamos Kapitän. Die Fans der Schwarz-Gelben begrüßten den gebürtigen Dresdner mit ohrenbetäubendem Applaus.

Beide Mannschaften starteten mit viel Schwung in die Partie. In einer umkämpften Partie fehlte dem Gastgeber im Angriffsspiel erneut die nötige Abgeklärtheit im Abschluss. Saarbrücken dagegen nutzte die Unachtsamkeit der Dresdner nach einem Einwurf, Civeja erzielte die Führung.

Im zweiten Durchgang unterlief Paul Will ein eklatanter Abspielfehler, den Stehle ausnutzte. Nur kurze Zeit später markierte der Angreifer auch das 0:3 aus Sicht der Saarbrücker. Die Hausherren konnten durch einen Treffer von Joker Schäffler nur noch verkürzen.

3. Liga beim DFB

Homepage des 1. FC Saarbrücken