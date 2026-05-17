Der 1. FC Saarbrücken hat im Tischtennis beinahe schon ein Abo auf den Champions-League-Sieg. Das vierte Finale nacheinander war besonders spannend.

Saarbrücken (dpa) - Der 1. FC Saarbrücken hat zum vierten Mal nacheinander die Champions League im Tischtennis gewonnen. Beim Finalturnier in eigener Halle gewannen die Saarländer ein spannendes Endspiel gegen Team Alliance Nimes Montpellier mit 3:2. Die Franzosen hatten am Vortag im Halbfinale den deutschen Rekordmeister Borussia Düsseldorf geschlagen.

Entscheidender Spieler für die Saarbrücker war der Olympia-Zweite Truls Möregardh. Der Schwede besiegte beide Starspieler von Montpellier, Alexis und Felix Lebrun. Die beiden Brüder gewannen dafür ihre Einzel gegen den Olympiasieger Fan Zhendong. Der Chinese bestritt sein letztes Spiel für Saarbrücken. Er wechselt nach dieser Saison nach Düsseldorf.