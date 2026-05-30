Die beiden besten deutschen Tischtennis-Teams bestreiten auch das Endspiel um die deutsche Meisterschaft. Saarbrücken und Düsseldorf taten sich aber im Halbfinale des Final4-Turniers sehr schwer.

Frankfurt/Main (dpa) - Champions-League-Sieger 1. FC Saarbrücken und der deutsche Rekordmeister Borussia Düsseldorf haben das Endspiel um die nationale Tischtennis-Meisterschaft erreicht. Beim Final4-Turnier der Bundesliga in Frankfurt am Main gewann der Titelfavorit Saarbrücken sein Halbfinale gegen Werder Bremen nach zwei Siegen des chinesischen Olympiasiegers Fan Zhendong mit 3:1. Die Düsseldorfer schlugen den TTC Schwalbe Bergneustadt erst nach dem Entscheidungs-Doppel mit 3:2.

Das Finale beginnt am Sonntag um 13.00 Uhr (Dyn). Die Saarbrücker wollen dann nach dem Gewinn von Champions League und Pokal das Triple perfekt machen. Der 34-malige Meister Düsseldorf holte den Titel in den vergangenen zwölf Monaten neunmal.

Gegen Außenseiter Bergneustadt drohte dem Ex-Club von Timo Boll aber ein überraschendes Aus. Die Borussia lag mit 1:2 zurück. Zudem führte Bergneustadts deutscher Nationalspieler Benedikt Duda im vierten Match gegen Düsseldorfs Schweden Anton Källberg bereits mit 2:0 Sätzen. Der Rekordmeister drehte dieses Halbfinale aber noch.