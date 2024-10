Früh liegt der 1. FC Saarbrücken gegen die VfB-Reserve mit 0:2 zurück. Dann aber kommt das Team von Trainer Rüdiger Ziehl sehenswert wieder in die Partie.

Aspach (dpa/lrs) - Der 1. FC Saarbrücken hat in der 3. Fußball-Liga in die Erfolgsspur zurückgefunden. Die Mannschaft von Trainer Rüdiger Ziehl schaffte nach einem 0:2 noch die Wende und siegte 3:2 (1:2) beim VfB Stuttgart II. Mit 17 Punkten mischt der FCS in der Spitzengruppe weiter mit.

Nach der 1:4-Niederlage in Cottbus und dem torlosen Remis gegen Arminia Bielefeld schien sich der Negativtrend bei den Saarländern zunächst fortzusetzen. Schon in der ersten Minute brachte Christopher Olivier die Schwaben in Führung. Mit einem sehenswerten Seitfallzieher erhöhte Benjamin Boakye auf 2:0 (19.).

Noch vor der Pause sorgte Sebastian Vasiliadis für den Anschluss (31.). Nach dem Seitenwechsel übernahm der FCS dann das Kommando. Lasse Wilhelm (50.) und Richard Neudecker (57.) schossen Saarbrücken dann zum Sieg.