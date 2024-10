Saarbrücken bleibt auch im vierten Spiel nacheinander ungeschlagen. Allerdings verpassen die Saarländer an dem 47. Geburtstag ihres Trainers die Tabellenführung.

Osnabrück (dpa/lrs) - Fußball-Drittligist 1. FC Saarbrücken hat durch ein Remis zum Abschluss der englischen Woche die Tabellenführung verpasst. Beim Zweitliga-Absteiger und Tabellenschlusslicht VfL Osnabrück hieß es 1:1 (1:0). Sebastian Vasiliadis (41. Minute) hatte seine Mannschaft und Geburtstagskind Rüdiger Ziehl (47) in Unterzahl nach dem Platzverweis für Lasse Wilhelm (27.) in Führung gebracht. Bastien Conus (57.) glich für den VfL aus. FCS-Stürmer Kasim Rabihic (67.) vergab einen Strafstoß.

FCS-Trainer Ziehl musste an seinem 47. Geburtstag wegen der Sperre von Calogero Rizutto die Startelf auf einer Position ändern. Für den Linksverteidiger spielte Till Schumacher. Gegen die druckvoll agierenden und kampfstarken Hausherren hatte Saarbrückens Abwehr von Beginn an einiges zu tun. Torwart Phillip Menzel stand öfter im Mittelpunkt, hielt seinen Kasten aber sauber. Einen Bärendienst erwies Innenverteidiger Wilhelm seiner Mannschaft, als er nach seiner zweiten Gelben Karte Mitte der ersten Halbzeit vom Feld musste.

Menzel hält Punkt fest

Saarbrücken stand nun noch tiefer und lauerte auf Konter. Einer saß dann auch gleich zur Führung. Mit dem 1:0 im Rücken igelten sich die Gäste hinten ein. Osnabrück rannte unentwegt an, fand aber zunächst nicht die Lücke. Doch zwölf Minuten nach Wiederanpfiff war es dann so weit. Gegen Conus Schuss in den Winkel war Menzel machtlos. Bei einem der seltenen Vorstöße wurde Simon Stehle im Strafraum gefoult. Den fälligen Elfmeter vergab Rabihic leichtfertig.

Wegen eines groben Foulspiels von Osnabrücks Erik Engelhardt (73.) herrschte in den letzten rund 20 Minuten wieder numerische Gleichheit. Dennoch blieben die Hausherren das spielbestimmende Team. Die Saarländer konnten sich bei Menzel bedanken, dass sie einen Punkt mitnahmen.