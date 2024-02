Auf dem Weg zu emissionsfreien Bussen setzt die Saarbahn auf Wasserstoff: Die ersten fünf Wasserstoffbusse sollen dieses Jahr kommen.

Saarbrücken (dpa/lrs) - Das saarländische Verkehrsunternehmen Saarbahn hat 28 Wasserstoffbusse beim nordirischen Hersteller Wrightbus bestellt. Die ersten fünf Fahrzeuge sollten noch in diesem Jahr ausgeliefert werden, teilte die Saarbahn GmbH am Montag in Saarbrücken mit. Auch das Vergabeverfahren für eine Wasserstoff-Tankstelle sei inzwischen abgeschlossen worden. Die Tankstelle solle parallel zur Lieferung der Busse am Busbetriebshof der Saarbahn in Saarbrücken entstehen, hieß es.

Die gesamte Investitionssumme für diese Busse samt Infrastruktur plus Tankstelle belaufe sich auf rund 22 Millionen Euro, teilte eine Sprecherin auf Anfrage mit. Davon würden elf Millionen Euro gefördert, elf Millionen Euro investiere die Saarbahn selbst.

Die Saarbahn GmbH zählt nach eigenen Angaben zusammen mit der Saarbahn Netz GmbH rund 580 Beschäftigte. Jährlich werden demnach ungefähr 43,7 Millionen Fahrgäste auf der Straße und Schiene befördert.