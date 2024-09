Im März tagte die saarländische Landesregierung in Neunkirchen, jetzt steht Völklingen auf dem Plan. Beim zweiten «Kabinett vor Ort» in diesem Jahr geht es um das Thema Armutsbekämpfung.

Völklingen (dpa/lrs) - Die saarländische Landesregierung tagt heute nicht wie üblich in der Staatskanzlei, sondern in Völklingen. Unter dem Motto «Kabinett vor Ort» geht es in der nichtöffentlichen Sitzung (9.00 Uhr) bei der Diakonie unter anderem um die quartiersbezogene Armutsbekämpfung. Im Anschluss daran wird das Kabinett einen Rundgang durch Völklingen unternehmen und sich mit Vertreterinnen und Vertretern unterschiedlicher Träger austauschen.

«Mit dem "Kabinett vor Ort" zeigen wir als Landesregierung, dass wir dort sind, wo das Leben spielt und auch die Herausforderungen zu beobachten sind, für die wir Lösungen erarbeiten», teilte Ministerpräsidentin Anke Rehlinger ( SPD) mit. Sozialminister Magnus Jung (SPD) hob hervor, dass Armutsbekämpfung nur Hand in Hand mit den kommunalen Akteuren gelingen könne. «Wir wollen gemeinsam mit den kommunalen Verantwortlichen nachhaltige und zielgerichtete Strategien entwickeln», kündigte er an. Der direkte Dialog sei dabei unerlässlich.

Der Rundgang endet am Rathaus in Völklingen. Dort wollen Rehlinger und Jung in der Landespressekonferenz (13.00 Uhr) über die Ergebnisse der Sitzung und über das Konzept der quartiersbezogenen Armutsbekämpfung berichten.

Quartiersbezogene Armutsbekämpfung im Saarland