Auf einem Parkplatz an der A61 in Rheinland-Pfalz wird eine dampfende Pfütze gemeldet. Anwohner sollen Fenster und Türen schließen. Ein Fahrstreifen ist gesperrt.

Kruft (dpa/lrs) - Auf dem Parkplatz "Am Streitgieren" an der A61 bei Kruft (Kreis Mayen-Koblenz) wurde der Polizei am Donnerstagmorgen eine dampfende Pfütze gemeldet. Mitarbeiter der Autobahnmeisterei Mendig haben diese bei einer Streckenkontrolle entdeckt, wie die Polizei mitteilt. Die örtliche Feuerwehr habe festgestellt, dass es sich um eine bislang noch unbekannte Säure handele.

Der Parkplatz wurde nach Angaben der Polizei geräumt und gesperrt. Ebenso wurde der rechte Fahrstreifen in Fahrtrichtung Süden gesperrt. Anwohner werden gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Die Ermittlungen nach dem Verursacher dauern an.