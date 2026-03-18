Mit neuen Zielen nach Italien und Spanien erweitert Ryanair das Flugangebot ab Saarbrücken. Eine Erstflugzeremonie ist geplant.

Saarbrücken (dpa/lrs) - Die irische Billigfluglinie Ryanair hebt ab dem 30. März auch am Flughafen Saarbrücken ab: Ziele sind Trapani und Lamezia Terme in Italien sowie Alicante in Spanien, wie der Flughafen in Saarbrücken mitteilte. Die Airline werde die Ziele jeweils zweimal pro Woche anfliegen.

Die Aufnahme des neuen Linienflugangebots von Ryanair soll am 30. März mit einer «Erstflugzeremonie» am Flughafen gefeiert werden, hieß es. Die neuen Flugverbindungen im Sommerflugplan sind auf der Internetseite buchbar.

2025 zählte der Flughafen Saarbrücken insgesamt rund 311.000 Passagiere. Mit Ryanair fliegen dieses Jahr sechs Airlines von und nach Saarbrücken. Ryanair bietet erstmals Flüge ab Saarbrücken an, wie der Flughafen-Sprecher sagte.

Mit dem neuen Angebot werde die Auslastung des Flughafens weiter gestärkt, hatte der saarländische Wirtschaftsminister Jürgen Barke (SPD) bei der Ankündigung der neuen Flüge von Ryanair im September 2025 gesagt.