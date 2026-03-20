Das Innenministerium warnt vor russischer Sabotage. Wie hoch ist die Gefahr solcher Aktionen kurz vor der Wahl ? Polizei und Verfassungsschutz geben eine Einschätzung.

Im Dezember 2024 – kurz vor der Bundestagswahl – werden in mehreren Orten in Deutschland bei mehr als 200 Autos die Auspuffrohre mit Bauschaum verstopft. An die Fahrzeuge bringen die Täter Aufkleber mit einem Bild des damaligen Bundeswirtschaftsministers Robert Habeck (Grüne) an. Darauf steht: „Sei grüner!“. Zuerst gehen Ermittler und Öffentlichkeit von einer gezielten Aktion durch Klimaaktivisten aus.

Später kommt heraus: Die Angriffe waren wohl aus Russland gesteuert. Moskau setzt in den vergangenen Jahren vermehrt auf sogenannte Wegwerf- oder Low-Level-Agenten. Das sind Menschen, die zumeist im Internet oder in Chat-Gruppen durch Mittelsmänner angeworben werden, um gegen Geld Sabotageaktionen durchzuführen.

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Das Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) und das Bundeskriminalamt (BKA) warnen inzwischen vor dieser Art der Einflussnahme Russlands. Drohnenflüge, Sachbeschädigungen, Brandanschläge – teils gegen kritische Infrastruktur – zählen zum Repertoire der Wegwerf-Agenten, die ihre Aktionen per Video für ihre Auftraggeber dokumentieren. Im Fall der Bauschaumattacken erhielten die Saboteure laut der ermittelnden Staatsanwaltschaft in Ulm 100 Euro pro Auto.

„Wer sich dafür anwerben lässt, ob bewusst oder unbewusst, wird zum Werkzeug gegen die Sicherheit unseres Landes.“

Innenminister warnt

Anfang März warnte nun auch das rheinland-pfälzische Innenministerium vor dieser Art der Einflussnahme. Wegwerf-Agenten seien kein Randphänomen, sondern Teil gezielter Strategien fremder Staaten, um unsere Infrastruktur auszuspähen oder zu sabotieren, sagt Innenminister Michael Ebling (SPD). „Wer sich dafür anwerben lässt, ob bewusst oder unbewusst, wird zum Werkzeug gegen die Sicherheit unseres Landes.“ Die Standorte bedeutender militärischer Liegenschaften, kritischer Infrastrukturen sowie von Wirtschaftsunternehmen in Rheinland-Pfalz könnten ins Visier fremder Staaten geraten.

Eine eindringliche Warnung so kurz vor der Landtagswahl in Rheinland-Pfalz. Die RHEINPFALZ wollte daher vom Innenministerium wissen, wie hoch es die Gefährdungslage mit Blick auf die anstehende Wahl einschätzt. „In Rheinland-Pfalz sind bislang keine Fälle bekannt geworden, in denen Spionage- oder Sabotagehandlungen durch sogenannte Low-Level-Agenten verübt wurden“, antwortet das Innenministerium auf Anfrage.

Man beobachte die Lage aber aufmerksam und stehe in engem Austausch mit den Sicherheitsbehörden von Bund und Ländern. Gleichlautendes ist von den Verfassungsschützern im Bund zu vernehmen. Zwar seien Versuche der Einflussnahme insbesondere bei nationalen oder europäischen Wahlen festzustellen, heißt es dazu vom BfV auf Anfrage. Angesichts der Zunahme hybrider Angriffe Russlands gegen europäische Demokratien sei aber auch im Rahmen von Landtagswahlen mit entsprechenden Aktivitäten zu rechnen. Das BfV zählt hierzu einige mögliche Szenarien auf.

Versuche der Einflussnahme könnten darauf ausgerichtet sein, Personen und Parteien zu unterstützen, die russische Positionen vertreten oder aber diejenigen zu diskreditieren, die russlandkritische Positionen vertreten. Zudem sei denkbar, dass russische Einflussnahmeakteure erneut darauf abzielen könnten, das Vertrauen in demokratische Institutionen zu beschädigen – etwa bei Themen der Inneren Sicherheit und der Migration. Und die Integrität der Wahl oder das Wahlergebnis selbst könnten in Frage gestellt werden.

Steigende Anzahl von Sabotage und Drohnenflügen

Warum die Behörden inzwischen so deutlich vor den Gefahren durch Wegwerf-Agenten warnen, wird auch beim Blick auf die steigende Anzahl der Sabotageverdachtsfälle klar. Das BKA hat nach Recherchen von WDR, NDR und „Süddeutscher Zeitung“ im vergangenen Jahr 321 Verdachtsfälle von Sabotage an Infrastrukturanlagen und Behörden registriert. Das geht aus einem vertraulichen Lagebericht des BKA hervor. Dem Bericht zufolge vermuten die Sicherheitsbehörden, dass hinter einigen dieser Vorfälle staatliche russische Stellen stecken könnten. Darüber hinaus verzeichnete das BKA dem Bericht zufolge 1289 verdächtige Drohnenüberflüge, die zum Teil als Ausspähversuche einzuordnen seien. Solche Aktionen gab es zuletzt auch in der Pfalz, als Drohnen unbekannter Herkunft über der Air Base Ramstein (Kreis Kaiserslautern) und dem BASF-Werksgelände in Ludwigshafen auftauchten. „Die Polizei registriert seit Ende des Jahres 2024 vermehrt verbotswidrige Drohnenflüge“, berichtete das Innenministerium in Mainz bereits 2025 auf Anfrage dieser Zeitung.

In Rheinland-Pfalz rüsten die Behörden deshalb auf. Das Land investiert sieben Millionen Euro in seine Drohnenabwehr. Ein Teil der Ausrüstung steht den Spezialeinheiten der rheinland-pfälzischen Polizei bereits zur Verfügung. Und auch der Gesetzgeber reagiert auf das gestiegene Gefahrenpotenzial durch Wegwerf-Agenten. Der Bundestag stellte Ende Januar die „Ausübung fremder Einflussnahme und darauf gerichtete Agententätigkeit“ ausdrücklich unter Strafe. Wer im Auftrag ausländischer Mächte Sabotageaktionen durchführt und dabei erwischt wird, dem drohen in Zukunft bis zu fünf Jahre Gefängnis.