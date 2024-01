Versteckt hinter Heizstrahlern hat der Saarbrücker Zoll rund 4,3 Tonnen Wasserpfeifentabak in einem Lastwagen sichergestellt. Die Beamten kontrollierten den LKW am Donnerstag auf der Bundesautobahn 6 bei St. Ingbert, wie das Hauptzollamt Saarbrücken am Freitag mitteilte. Der potenzielle Steuerschaden beläuft sich nach Angaben des Sprechers auf 193.500 Euro.

Saarbrücken/St. Ingbert (dpa/lrs) - Laut Mitteilung war der Fahrer von Dormagen nach Spanien unterwegs und hatte, wie in den Frachtpapieren angegeben, Heizstrahler an Bord. Im LKW habe es jedoch nach Shishatabak gerochen, hieß es weiter. Hinter den Heizstrahlern entdeckten die Beamten schließlich sechs in schwarze Folie umwickelte Paletten mit dem Tabak. Gegen den Fahrer wurde ein Verfahren wegen des Verdachts auf Tabaksteuerhinterziehung eingeleitet.

Polizeimeldung