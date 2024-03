Im Saarland leben rund 993.000 Menschen - und sie besitzen rund 85.800 private Waffen. Was bedeutet die Zahl im Vergleich zu anderen Bundesländern?

Mainz (dpa/lrs) - Nur wenige der in Deutschland registrierten Waffen sind in saarländischem Besitz. Rund 85.800 Waffen befanden sich Ende 2023 in dem Bundesland in Privatbesitz, wie aus Zahlen des nationalen Waffenregisters hervorgeht. Das entspricht etwa 1,7 Prozent aller gemeldeten Waffen in Deutschland. Im Ländervergleich liegt das Saarland damit auf Rang 13, gefolgt nur von den Stadtstaaten Berlin, Hamburg und Bremen.

Für Ende 2023 waren im Saarland rund 53.400 sogenannte waffenrechtliche Erlaubnisse registriert. Das sind etwa Waffenscheine oder Schießerlaubnisse - ein Mensch kann aber mehrere solcher Erlaubnisse besitzen. Ende 2022 waren es etwa 52.600. Auch die Zahl der gespeicherten Kleinen Waffenscheine im Bundesland ist gestiegen: von rund 11.900 Ende 2022 auf rund 12.700 Ende des vergangenen Jahres.

Bundesweit weist die Statistik für Ende des vergangenen Jahres 5,02 Millionen Waffen in Privatbesitz und rund 2,95 Millionen waffenrechtliche Erlaubnisse aus. Die Zahl der Kleinen Waffenscheine wird mit rund 834.000 angegeben.

Allgmeine Kennzahlen nach Bundesländern aufgeschlüsselt