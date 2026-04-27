Das Trierer Bistumsfest rund um die Reliquie des Heiligen Rocks ist zu Ende. Die Veranstalter ziehen eine positive Bilanz. Was neu war.

Trier (dpa/lrs) - Rund 30.000 Menschen haben in den vergangenen zehn Tagen das Trierer Bistumsfest Heilig-Rock-Tage besucht. Alles sei «friedlich und froh» verlaufen, teilte Organisationsleiter Dario Tumminelli mit. Im Mittelpunkt standen tägliche Gottesdienste, Begegnungen, Konzerte und Ausstellungen. Das Bistumsfest, bei dem der Heilige Rock im Trierer Dom als angebliches Gewand Christi gefeiert wird, war am Sonntag zu Ende gegangen.

«Die Heilig-Rock-Tage haben dazu beigetragen, der Hoffnung mehr Raum zu geben – dem, was uns für unser Leben trägt», sagte der Trierer Bischof Stephan Ackermann. Dieses Jahr habe es auch «ruhigere Formate» gegeben wie die Kunstinstallation der Fachstelle Prävention gegen sexualisierte Gewalt oder Gesprächsangebote von Lebensberatungsstellen und Telefonseelsorge.

Während des Festes, das es seit 1997 gibt, war die Heilig-Rock-Kapelle im Ostchor des Domes geöffnet. Zu sehen war die Reliquie aber nicht. Sie liegt verschlossen in einem Holzschrein unter einem klimatisierten Glaszelt.

Zuletzt war das Gewand 2012 bei einer Wallfahrt gezeigt worden - damals kamen knapp 550.000 Pilger nach Trier. Zum Bistum Trier gehören rund 1,1 Millionen Katholiken in Rheinland-Pfalz und im Saarland.