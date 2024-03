Bei Koblenz sind Schafe ohne ihren Schäfer auf Wanderschaft gegangen. Die Polizei konnte sie mit Hilfe eines Landwirtes einfangen.

Bendorf (dpa/lrs) - Rund 25 Schafe sind in der Nacht zu Sonntag ohne Besitzer auf einer Straße bei Koblenz unterwegs gewesen. Ein Autofahrer sah die Tiere auf der K85 zwischen Koblenz-Arenberg und Urbar und meldete das der Polizei, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Mit Hilfe eines Landwirtes aus Simmern im Hunsrück wurden die Schafe zu einer nahe gelegenen Wiese gebracht. Dort wurden sie notbehelfsmäßig eingezäunt. Der Besitzer der Schafe sei zunächst nicht ermittelt worden, hieß es weiter. Er solle sich bei der Polizei in Bendorf melden.