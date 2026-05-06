Nach einem mutmaßlichen Pfefferspray-Vorfall an einer Schule in Bad Kreuznach werden rund 20 Menschen medizinisch betreut. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen.

Bad Kreuznach (dpa/lrs) - Rund 20 Menschen werden vom Rettungsdienst an einer Schule in Bad Kreuznach medizinisch versorgt. Ersten Angaben der Polizei zufolge soll im Keller des Gebäudes mutmaßlich Pfefferspray gesprüht worden sein. Die rund 20 Personen hätten demnach über Atemwegsreizungen geklagt. Polizei, Feuerwehr und Sanitäter seien vor Ort.

Die Hintergründe waren zunächst unklar, die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Rettungswege im Bereich der Schule sollten freigehalten werden, hieß es.