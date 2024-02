An vielen Orten wird in diesen Tagen gegen Rechtsextremismus und für Demokratie demonstriert. So auch am Dienstag in Alzey.

In Alzey haben am Dienstagabend nach Polizeiangaben rund 1200 Menschen für Demokratie demonstriert. Es verlaufe alles friedlich, sagte ein Sprecher der Polizei in Mainz am Abend. Zu der Kundgebung hatten Alzeyer Vereine, Parteien, Institutionen und Unternehmen aufgerufen. Ihr Motto lautete «Zeit aufzustehen und Flagge zu zeigen! Für Demokratie und Menschenrechte! Nie wieder ist jetzt!». Zu dem Gang hatten sich auch die Stadtspitze, der Stadtrat und der Kreistag angekündigt.