Nach Tagen mit Eis und teils heftigen Schneefällen gibt es am Wochenende in Rheinland-Pfalz und im Saarland ruhigeres Winterwetter. Am Samstag bleibt es bei wechselnder Bewölkung niederschlagsfrei, wie der Deutsche Wetterdienst am Freitag in Offenbach mitteilte. Die Temperaturen liegen zwischen minus einem und plus zwei Grad. In höheren Lagen könne es etwas kühler werden. Bei minus fünf bis minus zehn Grad werde es in der Nacht zu Sonntag aber wieder frostig. Am Sonntag bleibe es bei milderen Temperaturen bis zu sechs Grad wahrscheinlich auch niederschlagsfrei.

Offenbach (dpa/lrs) - Zum Wochenstart wird es bei weiter steigenden Temperaturen wieder ungemütlicher. Den Meteorologen zufolge wird es bei bis zu elf Grad überwiegend stark bewölkt. Es gebe verbreitet teils schauerartigen Regen und werde zudem zunehmend stürmisch. Im höheren Bergland seien auch schwere Sturmböen möglich.

Wettervorhersage