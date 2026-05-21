In Saarbrücken stürzt ein Hansa-Fan von der Tribüne. Jetzt ist er tot. Der Club ist bestürzt und wendet sich an die Angehörigen.

Saarbrücken (dpa) - Fünf Tage nach seinem Sturz von der Tribüne während der Partie beim 1. FC Saarbrücken ist ein Fan des Fußball-Drittligisten FC Hansa Rostock gestorben. Zuvor sei der Mann mehrere Tage in einer Saarbrücker Klinik auf einer Intensivstation versorgt worden, teilte die Polizei mit.

Der 37-Jährige war den Angaben zufolge während des Drittligaspiels am vergangenen Samstag etliche Meter in die Tiefe gefallen. Er habe dabei lebensgefährliche Verletzungen unter anderem am Kopf erlitten. Laut Polizei ereignete sich der tragische Vorfall im Ludwigsparkstadion kurz vor Spielende. Die Polizei ermittelt zur Ursache des Sturzes.

«Hansa trauert», hieß es am Abend auf der Internetseite des Clubs, die in schwarz-weiß gehalten war. «Bis zuletzt haben wir gehofft und gebangt, dass du es schaffen wirst. Seit heute herrscht traurige Gewissheit», schrieb Hansa. «Als Verein stehen wir in dieser schweren Zeit an der Seite deiner Familie und aller Angehörigen. Ihr seid nicht allein. In solchen Momenten spielt Fußball keine Rolle mehr. Was bleibt, ist die Erinnerung an einen von uns.»