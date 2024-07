Rollerfahrer stirbt nach Kollision mit Zug

An einem Bahnübergang verunglückt ein Mann tödlich. Der Grund für den Unfall ist zunächst unklar.

Burgbrohl (dpa/lrs) - Ein Rollerfahrer ist am Morgen an einem Bahnübergang in Burgbrohl von einem Zug erfasst worden und an seinen schweren Verletzungen gestorben. Wie die Polizei Mayen mitteilte, konnte der 62-Jährige trotz der Reanimation durch den Rettungsdienst und den eingeflogenen Notarzt nicht gerettet werden. Die Unfallursache war zunächst unklar. Zur Ermittlung wurden ein Gutachter und das spezialisierte Unfallteam des Polizeipräsidiums Koblenz hinzugezogen.