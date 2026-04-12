Südwest Robuste Rebsorten legen auf niedrigem Niveau zu

Weingut
Die gesamte Rebfläche in Deutschland wird kleiner. (Symbolbild)

Die Winzer in Deutschland stellen sich stärker mit neuen, widerstandsfähigen Weinreben auf die Folgen des Klimawandels ein. Das Deutsche Weininstitut gibt einen Überblick.

Bodenheim (dpa) - Die Winzer und Winzerinnen in Deutschland setzen mehr auf neue robuste Rebsorten. Nach Angaben des Deutschen Weininstituts (DWI) hat der Anbau pilzwiderstandsfähiger Reben (Piwi) 2025 im Vergleich zum Vorjahr um zehn Prozent auf rund 4.000 Hektar zugelegt. «Die neuen Piwi-Sorten sind damit entgegen der allgemein rückläufigen Anbauentwicklung in der Fläche gewachsen», sagte DWI-Sprecher Ernst Büscher im rheinhessischen Bodenheim.

Allerdings noch auf niedrigem Niveau. «Sie haben mittlerweile einen Anteil von 4 Prozent am deutschen Weinbau», sagte Büscher. 2024 waren es noch 3,5 Prozent.

Souvignier Gris ist wichtigste weiße Piwi-Sorte

Die neue weiße Sorte Souvignier Gris habe 2025 im zweiten Jahr in Folge den höchsten Flächenzuwachs von allen Rebsorten in Deutschland verzeichnet, sagte Büscher. Sie sei auf 170 Hektar zusätzlich angepflanzt worden. «Mit nunmehr 766 Hektar ist Souvignier Gris Deutschlands wichtigste weiße Piwi-Sorte, gefolgt von Cabernet Blanc» (plus 21 auf 356 Hektar). Auf Platz drei der Sorten dieses neuen Typs rangierte mit rund 250 Hektar die Züchtung Sauvignac (plus 45 Hektar).

40 verschiedene Piwi-Sorten

Insgesamt seien im vergangenen Jahr 40 verschiedene Piwi-Sorten angepflanzt worden. Viele von ihnen seien jedoch noch im Versuchsstadium. «Die neuesten Generationen dieser robusten Sorten besitzen eine noch stärkere Widerstandskraft gegen pilzliche Krankheitserreger», erläuterte Büscher.

Wie zeitaufwendig die Züchtung einer neuen Rebsorte ist, zeigt das Beispiel Souvignier Gris. Sie wurde Büscher zufolge 1983 im Staatlichen Weinbauinstitut in Freiburg gezüchtet und erhielt 30 Jahre später - 2013 - die Zulassung für den Qualitätsweinanbau in Deutschland.

Rotwein im Glas
Es gibt inzwischen auch rote Piwi-Sorten. (Symbolbild)

Geschmack ist besser geworden - auch rote Piwis

Die Weine der neuen weißen Rebsorten hätten sich auch geschmacklich weiterentwickelt und seien von konventionellen Weinen nicht mehr zu unterscheiden, sagte Büscher. «Es gibt nun auch neue robuste rote Rebsorten aus deutschen Kellern, die kraftvolle, samtige Rotweine hervorbringen, wie es sonst nur die südeuropäischen Sorten können.»

Als Beispiele nennt Büscher die Züchtung Cabernet Cortis, von der in Deutschland 88 Hektar kultiviert wurden (plus 8 Hektar innerhalb eines Jahres) und die Sorte Satin Noir. Sie wird auf rund 60 Hektar angepflanzt (plus 10 Hektar).

Um die Verbraucher nicht mit zu vielen unbekannten Namen zu überfordern, verzichteten viele Betriebe auf die Sortenangabe auf dem Etikett oder brächten die Weine als Cuvée auf den Markt, sagte Büscher.

In Norddeutschland besonders gefragt

Besonders beliebt seien die Piwi-Sorten im Norden Deutschlands. Dort gebe es seit der Zulassung von Neuanpflanzungen 2016 mittlerweile mehr als 200 Hektar Weinberge außerhalb der 13 traditionellen Weinanbaugebiete.

Weinlese in Mecklenburg-Vorpommern
Piwis sind in Norddeutschland besonders gefragt. (Archivbild)

Ein großer Teil des Pflanzguts werde mittlerweile auch exportiert, etwa nach Frankreich. Genaue Zahlen dazu seien aber nicht bekannt.

Zuwachse nur bei wenigen konventionellen Sorten

Unter den herkömmlichen Weißweinsorten hätten 2025 in der Anbaufläche in nennenswertem Umfang nur der Chardonnay (um 102 auf 3.152 Hektar) und der Sauvignon Blanc zugelegt (um 40 auf 2.094 Hektar). Bei den roten Rebsorten stieg demnach der Merlot-Anbau gegen den Trend - um 18 auf 981 Hektar.

Ein Prozent weniger Weinberge in Deutschland

Die gesamte Rebfläche in Deutschland sei 2025 um ein Prozent auf rund 102.000 Hektar zurückgegangen, zitierte Büscher aus der Statistik. Diese Anbaufläche entspreche dem Niveau des Jahres 2007. Spitzenjahr war 1994 mit 106.000 Hektar Rebfläche.

Weinernte
Der Chardonnay-Anbau hat 2025 unter den konventionellen Rebsorten am stärksten zugelegt. (Archivbild)

Weißwein- und Rotweinrebfläche geschrumpft

Rote Sorten waren mit einem Minus von 791 Hektar etwas stärker vom Rückgang der Fläche betroffen als Weißweine (minus 539 Hektar). Sie machten rund 70 Prozent des Weinbaus in Deutschland aus und würden auch mehr getrunken.

Saale-Unstrut mit leichtem Flächenzuwachs

Innerhalb der 13 Anbaugebiete nahm die Rebfläche in Württemberg (minus 485 Hektar) und in Baden (minus 312 Hektar) am stärksten ab, wie Büscher sagte. Größere Flächenrückgänge verzeichneten zudem die Mosel (minus 158 Hektar) und die Pfalz (minus 147 Hektar). Die Winzerinnen und Winzer an Saale-Unstrut bewirtschafteten dagegen mit 868 Hektar 10 Hektar Weinberge mehr als im Vorjahr.

Merlot am Kaiserstuhl
Die Merlot-Anbaufläche ist 2025 gegen den Trend gewachsen. (Symbolbild)
Nachgeschenkt: Weitere Wein-Artikel
Maikammers Weinprinzessin Lena Orth ist seit Kindestagen mit der Weinverarbeitung vertraut.
Maikammer

RHEINPFALZ Plus Artikel
Zwischen Keller, Kabel und Krone: Lena Orth startet als Weinprinzessin

Wandern im Weinberg
Südwest

Wein und Kultur: 100 geführte Wanderungen

Deutsche Botschafter bekommen jedes Jahr eine Weinliste mit Empfehlungen: Sie können diese Weine und Sekte dann für Empfänge im
Pfalz

RHEINPFALZ Plus Artikel
Pfälzer Weine für Deutsche Botschafter

Entkorkt - Newsletter - Anmeldeseiten 729 x 450 (1)

Dürfen wir nachschenken?

Was sind die Trends der Weinszene? Welche Neuigkeiten gibt es von den Weingütern in der Region? Was ist Naturwein? Wie arbeitet ein Kellermeister? Und wo stehen Weinautomaten in der Pfalz? In unserem kostenlosen Newsletter Entkorkt" liefern wir alle zwei Wochen Weinwissen für Pfälzer Weinliebhaber.

 

Wer nicht lesen will, kann hören: Sie wollten schon immer wissen, wie man die vielen Flaschen Wein, die man zu Hause hat, am besten lagert? Oder welche Unterschiede es zwischen verschiedenen Rebsorten gibt? Dann sind Sie hier genau richtig: In unserem kostenlosen Podcast "Wissensdurst" löchern Vanessa Betz und Rebecca Singer die Weinexpertin Janina Huber mit Fragen rund um das Thema Wein.  

Zum Newsletter Zum Podcast
Zum Newsletter Zum Podcast

An dieser Stelle finden Sie Umfragen von Opinary.

Um Inhalte von Drittdiensten darzustellen und Ihnen die Interaktion mit diesen zu ermöglichen, benötigen wir Ihre Zustimmung.

Mit Betätigung des Buttons "Fremdinhalte aktivieren" geben Sie Ihre Einwilligung, dass Ihnen Inhalte von Drittanbietern (Soziale Netwerke, Videos und andere Einbindungen) angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an die entsprechenden Anbieter übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

x