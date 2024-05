Ein Motorradfahrer will seine Fahrkünste unter Beweis stellen. Der Versuch geht nach hinten los.

Einem Motorradfahrer sind in der Südpfalz seine riskanten Fahrmanöver zum Verhängnis geworden. Der Mann fuhr in der Nacht zum Donnerstag an der Zufahrt eines Supermarktes in Herxheim bei Landau (Kreis Südliche Bergstraße) gegen das Heck eines einbiegenden Autos, wie die Polizei in Landau mitteilte. Er wurde dabei leicht verletzt. Zeugen berichteten, dass der Motorradfahrer zuvor zu schnell unterwegs gewesen und teilweise nur auf dem Hinterrad gefahren sei.

Nun erwartet den Mann ein Strafverfahren wegen des Verdachts eines verbotenen Fahrzeugrennens. Er musste zudem seinen Führerschein abgeben.

