Die Fassade eines Stalls brennt, Tiere sind in Gefahr. Nachbarn und Feuerwehr aber schreiten ein.

Gerolstein (dpa/lrs) - Hilfsbereite Nachbarn und die Feuerwehr haben in Gerolstein ( Landkreis Vulkaneifel) Rinder vor dem Tod gerettet. Die Fassade eines Rinderstalls habe am Sonntagabend gebrannt, teilte die Polizei mit. «Dank des schnellen Eingreifens von Nachbarn, die die Eigentümer alarmierten, konnte das Feuer bis zum Eintreffen der Feuerwehrkräfte auf eine Seite des Gebäudes begrenzt werden.»

Die Feuerwehr habe schließlich verhindern können, dass das Feuer beim Viehzuchtbetrieb auf den gesamten Stall übergreife. Nach ersten Ermittlungen sei ein technischer Defekt an einer Arbeitsmaschine die Ursache für den Brand. Laut Mitteilung atmeten sechs Menschen Rauchgase ein. «Tiere kamen nicht zu Schaden.»