Mit donnerndem Arm reißt ein Longfrontbagger den Rathausturm von Ludwigshafen nieder – Symbol einer neuen Stadtplanung, die über Rheinland-Pfalz hinausgeht.

Ludwigshafen (dpa/lrs) - Bis zu 60 Meter hoch und mindestens 180 Tonnen schwer: Einer der wohl größten Bagger Deutschlands knabbert derzeit den Rathaus-Turm von Ludwigshafen ab - jahrzehntelange Landmarke der Stadt. Ein Dröhnen liegt in der Luft, wenn die mächtige Maschine ihre langen Arme ausfährt. Seit der Winterpause übernehme der sogenannte Longfrontbagger die Abrissarbeit, teilte die zweitgrößte Stadt des Bundeslandes mit.

Abriss statt Sanierung

Bis Ende 2025 hatten kleine Bagger von oben den Turm bis zum achten Stockwerk abgetragen. Jetzt ragt das gewaltige Gerät wie ein mechanisches Ungeheuer in den Himmel - bereit, die unteren Stockwerke zu zerlegen. Bereits beim Abriss des ehemaligen Parkhauses bewies ein Bagger gleichen Typs seine Präzision. Das ehemalige Rathaus-Center wird voraussichtlich im Juli vollständig abgerissen sein.

Das ehemalige Rathaus-Center wird voraussichtlich im Juli vollständig abgerissen sein. (Archivbild) Foto: Uwe Anspach/dpa

Aufgrund erheblicher Mängel in der Brandschutz- und Gebäudetechnik des 1979 gebauten Turms war die Betriebssicherheit nicht mehr gewährleistet. Ein von der Stadt beauftragtes Planungsbüro stellte fest, dass eine Sanierung teurer wäre als Abriss und Neubau. Der Stadtrat war dem gefolgt und hatte im September 2020 den Abriss von Rathaus und Rathaus-Center beschlossen.

Verkehrsader im Wandel

Ab Sommer soll die Hochstraße Süd (B37) in Ludwigshafen der Verwaltung zufolge wieder komplett für den Verkehr zur Verfügung stehen. Die Wiederherstellung der Hochstraße Süd sowie der Abriss der Hochstraße Nord (B44) und der Bau der Helmut-Kohl-Allee gelten als Schlüsselprojekte für die Mobilität in der ganzen Region. Die Verkehrsader hat große Bedeutung für Pendler und Unternehmer in Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg und Hessen.

Im Sommer sollen die Rückbauarbeiten rund um den Nordbrückenkopf der Hochstraße Nord beginnen. «Mit der Helmut-Kohl-Allee schaffen wir die Voraussetzung für ein einzigartiges Projekt der Stadtentwicklung», betonte Ludwigshafens neuer Oberbürgermeister Klaus Blettner (CDU). «Auf knapp 40 Hektar entsteht ein innovatives, menschengerechtes innerstädtisches Quartier. Raum zum Leben, Wohnen und Arbeiten.»