Die Pfälzer haben einen Favoriten, wer sie künftig regieren soll. Es ist: ein Pfälzer. Das ist das Ergebnis einer repräsentativen Umfrage im Auftrag der RHEINPFALZ .

Wäre es möglich, bei der Landtagswahl in Rheinland-Pfalz am 22. März den künftigen Regierungschef direkt zu wählen, dann hätten die Pfälzer einen klaren Wunschkandidaten. Für den Südpfälzer Alexander Schweitzer (52) würden 31 Prozent der Teilnehmer der Umfrage stimmen, die das Mannheimer Meinungsforschungsinstitut Communication- & Marketing-Research (CMR) im Auftrag der RHEINPFALZ durchgeführt hat.

In den zurückliegenden zwei Wochen hat CMR 1500 Pfälzerinnen und Pfälzer per Telefon und über ein Online-Panel befragt – unter anderem zu den für sie drängendsten politischen Problemen, ihrer Einstellung zu staatlichen Institutionen und zur Demokratie generell. Außerdem im Fokus der Demoskopen: das Spitzenpersonal der Parteien, denen Chancen auf den Einzug in das rheinland-pfälzische Landesparlament eingeräumt werden.

Abstand recht deutlich

Der Abstand zwischen Sozialdemokrat Schweitzer, der das Amt des Ministerpräsidenten im Juli 2024 von seiner Parteifreundin Malu Dreyer übernommen hat, und der Nummer zwei der Umfrage ist schon recht deutlich: CDU-Spitzenkandidat Gordon Schnieder (50) würden 19 Prozent der Befragten gerne im höchsten rheinland-pfälzischen Staatsamt sehen. Nur fünf Prozentpunkte dahinter: AfD-Mann Jan Bollinger (48) mit 14 Prozent.

Zwei amtierende Ministerinnen des Mainzer Ampel-Kabinetts – Katrin Eder (49/Grüne) und Daniela Schmitt (53/FDP) – profitieren als Spitzenkandidatinnen ihrer Parteien nicht von einem möglichen Amtsbonus. Nur vier beziehungsweise drei Prozent der Pfälzer trauen ihnen laut Umfrage den Job an der Spitze des Ministerrats zu. Immerhin auf Augenhöhe mit den Ressortchefinnen rangiert ein neues Gesicht in der Landespolitik: Rebecca Ruppert (37/Linke). Ein knappes Fünftel der Befragten würde übrigens niemanden der Spitzenkandidaten als Chef oder Chefin der Landesregierung wählen. Auch bei den Bekanntheitswerten liegt Alexander Schweitzer mit 63 Prozent deutlich vor Gordon Schnieder mit 52 Prozent.

Eine ausführliche Analyse der Umfrageergebnisse lesen Sie hier.