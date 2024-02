Mainz/Saarbrücken (dpa/lrs) - Das Wetter in Rheinland-Pfalz und im Saarland hat sich nach dem Sturm in der Nacht zu Freitag wieder beruhigt. Das Wochenende werde bewölkt und regnerisch, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Am Freitag erreichen die Temperaturen voraussichtlich Höchstwerte zwischen sieben und elf Grad, am Samstag und Sonntag zwischen sechs und zehn Grad. Samstag könne es auch zu kurzen Gewittern kommen.

