Das Wetter in Rheinland-Pfalz und im Saarland geht in den nächsten Tagen trüb und regnerisch weiter. Am Dienstag soll es zwar tagsüber meist niederschlagsfrei bleiben, am Mittwoch und Donnerstag könne es aber wieder etwas regnen. Das teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Dienstag mit.

Mainz/Saarbrücken (dpa/lrs) - Die Temperaturen erreichen am Dienstag demnach Höchstwerte von 7 bis 10 Grad. Am Mittwoch steigen die Temperaturen bei überwiegend bedecktem Himmel auf milde 10 bis 13 Grad. Besonders mild soll es laut DWD am Donnerstag werden: entlang des Rheins und der Mosel können die Temperaturen sogar Werte von bis zu 16 Grad erreichen. Auch etwas Sonnenschein sei am Donnerstag zu erwarten.

DWD-Vorhersage