Zum Wochenende soll es laut Deutschem Wetterdienst teils ungewöhnlich mild werden. Die Meteorologen erwarten heiteres bis sonniges Wetter.

Offenbach (dpa/lrs) - In den kommenden Tagen soll es in Rheinland-Pfalz und im Saarland sehr mild werden. Zum Wochenende rechnen die Meteorologen mit Höchstwerten von bis zu 26 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Donnerstag mitteilte. Am Freitag soll es im Südosten meist heiter werden, ansonsten wolkig bis stark bewölkt. Ab dem Nachmittag sei mit verbreiteten Auflockerungen zu rechnen. Bei maximal 19 bis 22 Grad bleibt es trocken.

Am Samstag rechnen die Meteorologen mit sommerlichen Bedingungen: Die Temperaturen steigen auf maximal 23 Grad im Norden und 26 Grad im Südosten. Es soll heiter bis sonnig und trocken werden. Heiter bis wolkig und größtenteils niederschlagsfrei soll es am Sonntag weitergehen. Die Höchstwerte liegen zwischen 15 Grad in Hochlagen der Eifel und 24 Grad in der Vorderpfalz.

