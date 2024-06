Politische Beteiligung stärkt das Demokratiebewusstsein. Kinder und Jugendliche sollen sich deshalb schon früh einmischen dürfen.

Mainz (dpa/lrs) - Rheinland-Pfalz richtet einen Landesjugendbeirat ein. Kinder und Jugendliche sollen damit das Leben in Rheinland-Pfalz stärker mitbestimmen und mitgestalten können, teilte der Staatssekretär im Familienministerium, Janosch Littig, am Dienstag in Mainz mit.

Mitglieder sind Jugendliche im Alter von mindestens 12 Jahren bis maximal 21 Jahren. Der Landesjugendbeirat, der am 5. Juli seine konstituierende Sitzung hat, wird aus 18 Mitgliedern bestehen und paritätisch besetzt sein.

Neben Vertreterinnen und Vertretern von Organisationen wie der Landesschülervertretung, der Sportjugend und dem Landesjugendring sind auch Jugendliche von nicht organisierten Jugendgruppen im Beirat.

Das Gremium soll die Landesregierung in allen kinder- und jugendpolitischen Fragen beraten und auch selbst aktiv Themen aufgreifen, erklärte der Staatssekretär. «Eine wirksame Beteiligung junger Menschen trägt dazu bei, dass sie demokratische Entscheidungsprozesse miterleben und beeinflussen können. Das stärkt ihr Demokratiebewusstsein.»

