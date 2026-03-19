Der Winter war dunkel und grau. Nun erwacht die Natur – das wird gefeiert, erwandert und mit besonderen Aktionen begleitet.

Mainz (dpa/lrs) - Es zieht einen jetzt, mit den steigenden Temperaturen und länger werdenden Tagen, nach draußen. Wer nach den trüben Wintermonaten blühende Bäume, Felder oder Wiesen bestaunen möchte, hat dazu in Rheinland-Pfalz schon an mehreren Orten die Möglichkeit. Eine Auswahl:

Mandelblüte

Noch bis April erblühen nach Angaben der Rheinland-Pfalz Tourismusgesellschaft entlang der Deutschen Weinstraße rosafarbene Mandelbaum-Alleen. Eine Möglichkeit zum Erkunden bietet der Radweg entlang der Deutschen Weinstraße zwischen Bockenheim und Wissembourg. Auch beim Wandern entlang des 100 Kilometer langen Pfälzer Mandelpfads können Aussichten auf das Mandelblütenmeer genossen werden.

Blüten-Fest

Bis zum 6. April haben Besucher und Besucherinnen die Möglichkeit, die Pfälzer Mandelwochen zu besuchen. Organisiert werden in dieser Zeit verschiedene Aktionen rund um den Mandelbaum und seine Blüten: Es gibt Führungen, einen Oldtimer-Panoramabus sowie Roséweine und Sekte in den örtlichen Weingütern.

Jedes Jahr bestaunen zahlreiche Besucher die Mandelblüte. (Symbolbild) Foto: Uwe Anspach/dpa

Das bekannte Gimmeldinger Mandelblütenfest lädt noch einmal vom 20. bis 22. März zu Blütenpracht und Kulinarik ein. Am 21. und 22. März kann zudem an der Villastraße die zwei Kilometer lange Edenkobener Mandelmeile besucht werden. Auch dort finden sich Angebote von Weingütern und Gastronomien.

Pfirsiche zum Schauen und Probieren

Bereits im März zeigt sich laut Rheinland-Pfalz Tourismusgesellschaft entlang der Mosel der Rote Weinbergpfirsich – vor allem am unteren Lauf des Flusses. An den steilen Terrassen bekommt die ursprünglich aus China stammende Frucht genügend Sonnenlicht und Wärme. Sie kann beispielsweise beim Wandern entlang der Moselsteig-Etappe 16 zwischen Neef und Ediger-Eller betrachtet werden. Mit dem Fahrrad können die Blüten entlang der Etappe 10 des Mosel-Radwegs zwischen Löf und Koblenz bewundert werden.

Sogar Pfirsichbäume wachsen im Bundesland. (Symbolbild) Foto: Harald Tittel/dpa

Noch bis zum 29. März werden an der Mosel Wanderungen, Verkostungen und kulinarische Angebote rund um den Weinbergpfirsich angeboten. An den Samstagen und Sonntagen in diesem Zeitraum finden geführte Touren statt, bei denen Besucher und Besucherinnen Informationen über den traditionellen Baumschnitt und die Verbreitung der Früchte erfahren können.

Blumenpracht

Ein besonderes Naturschauspiel zeigt sich ab Ende März in der Region Hunsrück-Nahe: Entlang der Ruwer kommen die wilden Narzissen zum Vorschein. Von Schillingen aus gibt es eine Wanderroute entlang der Narzissenwiesen. Am 12. April feiert Schillingen sein Narzissenfest.

Kirschen zum Sattsehen

Im Westerwald zeigen sich nach Angaben der Tourismus-Gesellschaft in der Zeit zwischen Ende März und Ende April direkt zwei Frühlingsblütenereignisse: In den Ortsrandlagen und auf den Streuobstwiesen blühen die Kirschbäume, in den Laubwäldern beginnt die Ahornblüte. Rund um Rengsdorf bietet die Wanderroute «Klosterweg» eine Tour entlang der Kirschbäume.