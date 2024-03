Das Land war 2023 bei der Wirtschaftsentwicklung im Bundesländervergleich das Schlusslicht. Deutliche Bremsspuren zeigen sich bei der Industrie.

Bad Ems (dpa/lrs) - Die Wirtschaftsleistung von Rheinland-Pfalz ist im vergangenen Jahr so stark gesunken wie in keinem anderen Bundesland. Das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt nahm nach vorläufigen Berechnungen um 4,9 Prozent ab, wie das Statistische Landesamt am Donnerstag mitteilte. Deutschlandweit stand ein Minus von 0,3 Prozent zu Buche. Damit gehöre Rheinland-Pfalz zu den Verlierern, sagte Behördenchef Marcel Hürter. Ein wichtiger Grund für die Entwicklung sind demnach Einbrüche bei der Wertschöpfung der Industrie insgesamt und vor allem der Pharmaindustrie im Land. Letztere hatte in der Pandemie stark vom Geschäft mit Impfstoff profitiert. Mainz etwa ist Sitz von Biontech.

