Feuerzauber hoch über dem Fluss: Bei «Rhein in Flammen» erwarten die Veranstalter wieder Tausende Besucher. Der bisher regenreiche Sommer hat dabei auch Vorteile.

Rüdesheim/Bingen (dpa) - 24 Schiffe formieren sich zu einem Konvoi, wenn am Samstagabend (22.30 Uhr) nacheinander sechs Feuerwerke beim Spektakel «Rhein in Flammen» zwischen Rüdesheim und Bingen gezündet werden. Insgesamt erwarten die touristischen Veranstalter beiderseits des Flusses beim Welterbe Oberes Mittelrheintal etliche tausend Besucherinnen und Besucher an den Ufern und in den Weinbergen. Besonders prächtig soll das Abschlussfeuerwerk die Flusslandschaft kurzzeitig beleuchten.

Das Spektakel am und auf dem Rhein war 1977 erstmals organisiert worden. Anders als in früheren Jahren sehen die Veranstalter in diesem bisher regenreichen Sommer kein Risiko mit Niedrigwasser und Waldbränden. Rüdesheim liegt am hessischen und Bingen gegenüber am rheinland-pfälzischen Flussufer.

Rhein in Flammen

