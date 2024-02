Zu Wasser und in der Luft haben Einsatzkräfte versucht, einen Senior im Rhein zu retten. Mit keinem glücklichen Ergebnis.

Ludwigshafen (dpa/lrs) - Mit einem Großaufgebot haben Feuerwehr und Wasserschutzpolizei am Dienstag einen in Ludwigshafen im Rhein treibenden Mann gesucht. Er wurde gefunden und ans Ufer gebracht - alle Versuche, ihn wiederzubeleben, blieben aber erfolglos. Der Senior war gestorben, wie Feuerwehr und Polizei mitteilten. Zeugen hatten die Einsatzkräfte alarmiert. An der Suche beteiligten sich ein Rettungshubschrauber, die Feuerwehr und die Polizei mit mehreren Booten und Fahrzeugen sowie zahlreiche Einsatzkräfte. Die Todesursache des 1949 geborenen Mannes war vorerst unklar, die Polizei begann zu ermitteln.

