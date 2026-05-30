Die 55-Jährige kommt auf einem Wirtschaftsweg zu Fall, knallt mit ihrem Kopf gegen einen Stein. Rettungskräfte fliegen sie in eine Klinik. Sie war ohne Helm unterwegs.

Edenkoben (dpa/lrs) - Eine Frau ist bei Edenkoben mit einem Pedelec - einem Rad mit Elektroantrieb - gestürzt und hat sich schwere Kopfverletzungen zugezogen. Vermutlich aus Unachtsamkeit sei die 55-Jährige am Freitag auf einem Wirtschaftsweg zu Fall gekommen, teilte die Polizei in Edenkoben mit.

Sie sei eine Böschung hinuntergestürzt und mit ihrem Kopf gegen einen Stein geschlagen. Ein Rettungshubschrauber flog die Frau, die ohne Helm unterwegs war, in ein Krankenhaus.