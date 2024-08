Die Insassen des Autos seien nicht verletzt worden. Der Radfahrer wurde schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus nach Salzburg gebracht. Derzeit schwebt er laut einem Polizeisprecher nicht in Lebensgefahr. Der Sachschaden belaufe sich nach ersten Schätzungen auf etwa 10.000 Euro. Die Staatsanwaltschaft hat die Ermittlungen aufgenommen.

Berchtesgaden (dpa) - Ein Rennradfahrer ist im Berchtesgadener Land bergabwärts in ein entgegenkommendes Auto gekracht und schwer verletzt worden. Der 30-jährige Tourist aus Rheinland-Pfalz sei wohl zu schnell durch die Kurven der Bundesstraße 319 gefahren und so auf die Gegenspur geraten, teilte die Polizei mit. Dort kollidierte er mit dem Wagen einer Familie aus Österreich.

Ein Mann aus Rheinland-Pfalz fährt mit dem Rennrad eine kurvige Bundesstraße in Oberbayern herunter. Er gerät auf die Gegenspur und prallt in ein Auto.

