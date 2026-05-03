Südwest Reizstoff auf Kirmes versprüht - Dutzende Verletzte

Polizei Symbolbild
Ermittler suchen nun nach dem Täter oder der Täterin. (Symbolbild)

Plötzlich brennende Augen, Atemnot und Übelkeit: Auf der Kirmes in Rüdesheim trifft ein Reizstoff dutzende Besucher. Was die Polizei zu dem Vorfall sagt.

Rüdesheim (dpa/lrs) - Ein Unbekannter hat auf der Kirmes in Rüdesheim (Kreis Bad Kreuznach) Reizstoff versprüht und mehr als zwei Dutzend Menschen verletzt. 26 Menschen im Alter zwischen 18 und 23 Jahren seien von Sanitätern wegen Atemwegs- und Augenreizungen sowie Erbrechens behandelt worden, hieß es in einer Mitteilung der Polizei.

Zuvor sei der Polizei per Notruf um kurz vor Mitternacht mitgeteilt worden, dass auf der Kirmes eine Rauchbombe gezündet worden war. Dies habe sich in den Ermittlungen der Beamten aber nicht bewahrheitet, hieß es weiter. Um was für einen Stoff es sich handelt, konnte die Polizei zunächst nicht sagen. Bis die Beamten am Einsatzort waren, sei der Reizstoff bereist verflogen gewesen, sagte eine Sprecherin. Die Ermittler suchen nun nach dem Täter.

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