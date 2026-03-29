Südwest «Reichsbürger» und Rechtsextreme haben mehr Zugang zu Waffen

Waffen im Besitz von «Reichsbürgern» und Rechtsextremen
»Reichsbürger« leugnen die Existenz der Bundesrepublik Deutschland und lehnen die staatliche Rechtsordnung ab. (Symbolbild)

Rechtsextremismus ist laut Verfassungsschutz eine der größten Bedrohungen für die demokratische Grundordnung. Und die Szene kann gefährlich sein.

Mainz (dpa/lrs) - Die Szene der «Reichsbürger», «Selbstverwalter», Rechtsextremen und Delegitimierer des Staates hat in Rheinland-Pfalz mehr Zugang zu Schusswaffen. Nach Angaben des Innenministeriums hatten 142 Personen aus der Szene im vergangenen Jahr eine waffenrechtliche Erlaubnis. Darunter fallen auch kleine Waffenscheine und Waffenbesitzkarten. Im Jahr zuvor lag die Zahl noch bei 111.

Über 363 legale Schusswaffen habe diese Gruppe im vergangenen Jahr in Rheinland-Pfalz verfügt, teilte das Innenministerium auf eine parlamentarische Anfrage der Grünen-Fraktion mit. Ende 2024 belief sich die Zahl noch auf mehr als 386 legale Schusswaffen.

Bundesweit rund 26.000 «Reichsbürger» und «Selbstverwalter»

Sechs Menschen aus dem Phänomenbereich wurde demnach ihre waffenrechtlichen Erlaubnisse entzogen. Acht weitere Sympathisanten aus der Szene hätten im Jahr 2025 ihre Waffenbesitzkarten und kleinen Waffenscheine freiwillig zurückgegeben.

Die Szene der Reichsbürger, Selbstverwalter, Rechtsextremen und Delegitimierer des Staates waren zuletzt rund 1.100 Menschen in Rheinland-Pfalz zugerechnet worden. Die Tendenz ist laut Verfassungsschutz leicht steigend. In Deutschland ordnet das Bundesamt für Verfassungsschutz rund 26.000 Menschen der Szene zu.

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